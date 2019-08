Cérémonie d'ouverture Afrobasket 2019 : Le président Macky Sall s'invite à la fête au dernier moment

Le chef de l'État, Macky Sall, officiellement invité par la FSBB, notamment par Me Babacar Ndiaye, qui est également le président du comité d'organisation locale pour assister au match d'ouverture des 'Lionnes", a finalement répondu présent.



On peut parler d'un invité « surprise » vue que peu de gens s'attendaient à le voir ce soir au Dakar Arena. Finalement le chef de l'État a répondu présent et on pouvait l'apercevoir depuis la loge officielle, en casquette Marron et tenue beige.



A noter également la présence de beaucoup d'autorités politiques et autres, venues pousser les "Lionnes" et rehausser la cérémonie de leur présence...