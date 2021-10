Cérémonie d'installation du nouveau commandant de la zone militaire 3 : Le colonel Amadou Makhtar Ndiaye décline ses ambitions.

Le nouveau commandant de la zone militaire numéro 3 a été installé ce jeudi à Kaolack.



La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, Chef d'état-major général des armées, en présence du Comzone sortant et des grands commandements et services.





Le colonel Amadou Makhtar Ndiaye a d'emblée décliné ses ambitions dans la zone centre. Et celles-ci s'inscrivent dans le cadre des orientations du chef d'état-major général des armées et sont déclinées en plusieurs parties, telles le renforcement des capacités opérationnelles de la zone, le renforcement de la présence dans la zone militaire (inauguration du camp militaire de Toubacouta, les travaux en cours à l'aéroport de Kahone, le projet d'implantation des armées à Koungheul, etc...)