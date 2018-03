Cérémonie d’installation des juges consulaires du tribunal de Commerce : Huit nouveaux juges viennent de prêter serment devant la barre du tribunal de Commerce.

Notant la concurrence existant dans le monde des affaires, les vaillants représentants de la loi sont conscients de la lourde tâche et de la responsabilité qui les attendent. Ainsi, pour une première, des juges non professionnels et professionnels s’allient pour la bonne marche et l’équilibre du droit. Ils vont servir de conseillers, suppléants aux juges, afin que le droit soit dit.