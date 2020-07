Cérémonie d'inhumation de la fille aînée de Baye Niass : Les témoignages du vice-khalife de Médina Baye.

À l'occasion de la cérémonie d'inhumation de la défunte mère de l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, le vice-khalife est revenu sur la vie et l'oeuvre de la disparue.



Selon Serigne Mahy Ibrahima Niass, Seyda Fatoumata Zayra Niass était l'incarnation de la bonté. Mère de l'imam de la grande mosquée, du porte parole du khalife etc..., la sainte dame a toujours été du côté des plus démunis qu'elle aidait et recevait tous les jours dans sa noble demeure.



Aujourd'hui, la fille ainée de Cheikh Al l'Islam a été accompagnée à sa dernière demeure par sa famille, les talibés de Baye et tout Kaolack qui pleure encore la disparition de leur grand-mère et amie.



À noter que le khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass était lui aussi présent au niveau de la grande mosquée et a formulé des prières en faveur de sa défunte sœur...