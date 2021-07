Cérémonie d’inauguration du DAC de Keur Momar Sarr / L’invite du PR aux jeunes : « L’agriculture moderne n’est pas une activité qu’on exerce par défaut. C’est une source de revenus et de richesses »

Keur Momar Sarr, dispose désormais de son domaine agricole communautaire, un projet qui vise la réduction de la précarité et tend vers la modernisation de l’agriculture.



Le président de la République, s’est adressé encore une fois à la jeunesse, cette frange importante de la population (70%) en l'invitant à se replier sur la pratique de l’agriculture.



« Si nous voulons être à l’abri des aléas du commerce mondial, nous ne pouvons plus continuer à importer nos produits. Il n’y a aucun doute que nous avons les moyens d’atteindre cet objectif d’autosuffisance alimentaire », a servi le président Sall. « Nous avons des jeunes à qui je demande de s’adonner à cette politique agricole qui leur donnera le succès ».



Concevant que le PRODAC est une déclinaison du PSE pour un investissement massif, le président Sall a rappelé que « ce DAC fait partie des 4 premiers DAC sur les 11 prévus au niveau national. C’est en réalité, un vrai centre de production agricole installé au cœur du Ndiambour. L’agriculture moderne n’est pas une activité qu’on exerce par défaut. C’est une source de revenus, de richesses et permet de persévérer dans la véritable richesse. »



D'après lui toujours, les jeunes doivent croire que ces Domaines Agricoles Communautaires peuvent constituer le point de départ d’une vraie souveraineté alimentaire.