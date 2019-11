Cérémonie d’adieu : « J’ai servi loyalement la gendarmerie en inscrivant mon action autour de trois idées auxquelles je crois profondément » (Général Cheikh Sène)

Le général de corps d’armée Cheikh Sène (depuis le 1er Août 2018), a fait ce jeudi 14 novembre ses adieux aux armes à la tête de la gendarmerie nationale. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées, maître Sidiki Kaba.



Après avoir rendu grâce au Tout puissant de lui avoir permis d’assumer avec loyauté, dévouement et abnégation la mission que le président lui avait confiée au service de la République, l’ex-patron de la gendarmerie nationale a souligné avoir servi loyalement la gendarmerie autour de trois idées fortes auxquelles il croit profondément.



Présent lors de cette rencontre, le ministre des Forces armées a salué au nom du chef de l’État Macky Sall, le chef militaire qui a marqué son temps de commandement par une immense loyauté nourrie d’une grande compétence professionnelle.



Pour rappel, à compter du vendredi 15 novembre 2019, le patron sortant sera remplacé par le général de division, précédemment Haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous directeur de la justice militaire, Jean Baptiste Tine.