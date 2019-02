Cérémonie d'accord de partenariat entre la CDC, UBA et ORABANK pour promouvoir le notariat.

Désormais, les notaires disposeront de moyens de paiement électronique leur permettant depuis leurs offices, de procéder à toutes les transactions directement avec les banques. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé Aliou Sall, le directeur de la Caisse de dépôt et de consignation. Cette structure étant le banquier du service public, elle a jugé nécessaire d'offrir à l'ensemble des notaires du Sénégal, les services adéquats qui vont leur permettre au quotidien de mieux gérer les transactions avec les banques.

C'est à la suite d'une concertation entre la CDC et la Chambre des notaires, qu'ils ont conclu de mettre en place une plateforme digitale leur permettant une gestion optimale des comptes des notaires. Ainsi, suivant une procédure très rigoureuse, les opérateurs banquiers UBA et OraBank ont été sélectionnés. Ces deux derniers vont de ce fait offrir leur statut à cette plateforme mise en place par un cabinet spécialisé.

La signature de l'accord de partenariat s'est effectuée ce vendredi 15 entre la CDC et les banques UBA et OraBank respectivement représentées par Aliou Sall, le directeur général de la CDC, M. Erick Obeng Saah, le directeur de UBA et Luc de Morio, le directeur de OraBank Sénégal sous le regard satisfait de Mme Aïssatou Sow Badiane, présidente de la chambre des notaires du Sénégal qui apprécie cette avancée.