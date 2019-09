Cérémonie The Best FIFA Awards : Retour sur les distinctions d’une édition 2019 controversée

La cérémonie The Best FIFA Awards 2019 a donc livré ses secrets hier, à Milan, lors d’une prestigieuse cérémonie qui réuni la fine fleur du football mondial. Ainsi, à la surprise générale, Lionel Messi (Barcelone) a été sacré meilleur joueur FIFA de la saison 2019, là où beaucoup s’attendait à voir Virgil Van Dijk ou encore Sadio Mané. De sérieux prétendants au titre « victimes » du vote surprenant de leurs pairs. Du côté des entraineurs, Klopp remporte la palme alors que Megan Rapinoe récemment victorieuse de la coupe du monde féminine 2019 avec les USA, a été élue meilleure joueuse…





Lionel Messi The Best FIFA 2019 malgré une ligue des champions ratée, la Pulga a pu compter sur ses 36 buts, son 6e soulier d’or et sa Liga remportée, pour se hisser au-dessus de Van Dijk, Mané, Salah et Cie



Jürgen Klopp Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, pour avoir collectionné les trophées et les distinctions individuelles au cours d'une magnifique campagne 2018/19 (Vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe…) L’Allemand est naturellement récompensé.



Megan Rapinoe et Jill Ellis ont été respectivement élues The Best - Joueuse de la FIFA et The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, en raison de leur rôle clé dans le triomphe des Stars and Stripes à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019.



Sari van Veenendaal a reçu le tout premier prix The Best - Gardienne de but de la FIFA. Côté masculin, le trophée The Best - Gardien de but de la FIFA a été décerné à Alisson Becker (Liverpool.)



Daniel Zsori (Prix Puskàs) : Un vote du public a sélectionné les trois finalistes du Prix Puskás du plus beau but de l'année. La décision finale est revenue à un panel de FIFA Legends, qui a choisi le spectaculaire retourné de Daniel Zsori.



La Distinction Fair-Play de la FIFA a été remise à Marcelo Bielsa et l'effectif de Leeds United. Ces derniers ont sacrifié la montée de leur club Leeds United en D1 aux valeurs de l'équité, en laissant égaliser leurs adversaires, après l'ouverture du score par les Whites alors qu'un joueur adverse s'était écroulé au sol.