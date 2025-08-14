Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba du jeudi 14 Août 2025

Touba s’apprête à vivre l’un des moments les plus importants de son calendrier religieux avec la cérémonie officielle du Grand Magal, prévue ce jeudi 14 août 2025. Cet événement, qui commémore le départ en exil au Gabon du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, réunira des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la diaspora.



La cérémonie officielle se déroule à la Résidence Cheikhoul Khadim, en présence du Khalife général des Mourides, de dignitaires religieux, d’autorités administratives et politiques, ainsi que des délégations étrangères.

