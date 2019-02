Cérémonie Guerté D'or : Serigne Mboup se prononce sur la pertinence de l'initiative

La cérémonie du Guerté D'or bat son plein au Cœur de Kaolack où les personnalités les plus en vue au niveau local et national seront distinguées. Le président Serigne Mboup reviendra en long et en large sur cette initiative. À rappeler que la République de Gambie est l'invitée d'honneur de cette 5ème édition...