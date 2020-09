Centre national de formation de police judiciaire de la gendarmerie : Le ministre des Formes Armées procède à la pose de la 1ère pierre.

Me Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du centre national de formation de la police judiciaire. Accompagné des autorités de la gendarmerie et de l'Union européenne, partenaire privilégié du ministère dans ce projet, l'avocat estime que ce centre va contribuer à renforcer l'expertise du personnel de la gendarmerie et leur aptitude à remplir de façon efficiente leur mission de police judiciaire.



Le montant du chantier est estimé à 112.000.000 francs CFA. Les objectifs du centre sont multiples soutient le ministre. Il est important de noter que ce centre permet de relever le défi du renforcement de la qualification des officiers de police judiciaire de la gendarmerie.



Me Sidiki Kaba a annoncé qu'il y aura une génération voire une promotion spéciale d'officiers de police judiciaire dès janvier 2021.