Centre international de mathématiques pures et appliquées de Nice (France) : Le Pr Mary Teuw Niane élu membre du conseil d'administration du CIMPA.

L'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est distingué en France.



Le Pr Mary Teuw Niane, est élu membre du conseil d’administration du Centre international de Mathématiques pures et appliquées (CIMPA) en France. Un acte de reconnaissance mais également de distinction qui constitue un honneur pour le Sénégal en particulier et l'Afrique en générale.



Le Centre international de Mathématiques pures et appliquées (CIMPA) à son siège à Nice en France. Il regroupe des mathématiciens de niveau international. Il organise chaque année des écoles mathématiques dans des thèmes avancés et pointus destinés aux doctorants et aux enseignants chercheurs en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique.



Il participe à la promotion de la recherche mathématique à travers le monde. Il soutient les équipes de recherche dans les pays en développement.



Le CIMPA est soutenu par la France, la Norvège, l’Espagne et l’UNESCO.