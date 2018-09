Centre hospitalier régional de Saint-Louis : le scanner et d’autres matériels en panne

Un tour effectué au Centre hospitalier régional de Saint-Louis, nous a permis de comprendre de sources hospitalières, que le scanner est en panne depuis six mois.

Une situation déplorable qui affecte toute la région, se sont désolés de nombreux patients et autres techniciens rencontrés.



A Saint-Louis, les blouses blanches sont obligées d’évacuer les malades à Louga, pour faire l’examen du scanner et certains examens biologiques.



Dans cette structure, les techniciens se tournent les pouces, faute d'activités. Pour certains responsables de service, on assiste à une mort lente de l’hôpital. À en croire certains docteurs, médecins, infirmiers, sage femme et autres responsables, la panne du scanner est l’arbre qui cache la forêt, car dans cette infrastructure de niveau 3, beaucoup de services ne fonctionnent plus convenablement.



En effet, l’histero Saltingo graphie, l’échographie et la fibroscopie sont tous tombés en panne, depuis belle lurette, et la liste est affichée à l’entrée de la porte principale de l’Hôpital on peut lire les services comme le lavement Barité, la Mammographie, etc qui ne sont plus disponibles dans cet établissement.