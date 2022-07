Centre hospitalier national de Saint-Louis : Une capacité de 300 lits et un coût de 72 milliards de francs CFA pour répondre aux exigences sanitaires de la région.

L’hôpital national de Saint-Louis qui sera érigé à l’entrée de la vielle ville, a pris ses marques ce jeudi avec la pose de la première pierre effectuée par le chef de l’État, Macky Sall, en présence de la ministre de la santé et de l’action sociale, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



Après cette partie qui précède et lance en même temps les travaux de cet hôpital qui a été baptisé par le président Macky Sall au nom de l’ancien ministre Alioune Badara Cissé, une cérémonie officielle s’est tenue au quai de pêche de Guet-Ndar en présence d’autorités territoriales de la région.



Ce bijou sanitaire va coûter 72 milliards de francs CFA et aura une capacité de 300 lits dont 250 destinés au grand public et 50 dans une aile de VIP. Le chef de l’État invite à la diligence dans la mise en œuvre de cet hôpital et au respect des délais...