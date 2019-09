Centre de santé de Rufisque : Le comité de santé etale ses réalisations et lance un appel à Abdoulaye D. Sarr

L'adjoint au gouverneur de Dakar était en tournée hier 13 Septembre 2019, dans le département de Rufisque. Accompagné du Medecin de la région de Dakar et du MCD de Rufisque, il s'est rendu dans plusieurs structures sanitaires du département. Au centre de santé de Rufisque, dernière étape de la tournée, il s'est réjoui des nombreuses réalisations, notamment un bloc opératoire, faites par le comité de santé sur fonds propres. La rencontre fut mise à profit, par le président du comité, M. Pape Samba Seck pour lancer un appel au Ministre de la santé et de l'action sociale, à venir en aide à la structure qui a besoin de plus de médecins specialisés pour une meilleure prise en charge des patients.