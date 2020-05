Centre de santé de Bignona / Le président du Conseil départemental débloque la situation salariale de 75 agents communautaires.

Le président du Conseil départemental de Bignona est venu au chevet du personnel communautaire du centre de santé de Bignona qui n’est plus fréquenté depuis l’apparition du covid-19. Conséquence pas de recette, donc le personnel communautaire se retrouve sans salaire. La mairie interpellée, a déclaré ne pas pouvoir payer ces salaires, d’après El Hadj Coma joint par téléphone.



Interpellé, le président du Conseil départemental de Bignona sensible à l’appel de détresse répond favorablement à la sollicitation. «Depuis le début de la pandémie, une crise économique s’est installée au centre de santé de Bignona. Depuis, on ne parvient pas à payer les salaires. Nous sommes retournés rencontrés le président du conseil départemental de Bignona pour solliciter encore son soutien. Ce lundi, on a pu recevoir une enveloppe de plus de 3.000.000 francs Cfa qui nous a permis de payer les 75 agents communautaires. Aujourd’hui on est en mesure de payer tous les salaires », explique par téléphone El Hadj Coma, le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé de Bignona.



Pourtant, ce geste n’est pas dans ses attributions, parce que la santé est une compétence transférée aux mairies. D’ailleurs, il y a quelques jours le maire de la commune de Bignona avait déclaré avoir débloqué la somme de 30 millions pour les dépenses de la structure départementale de santé. Interrogé sur la destination de cette somme, El Hadj Coma précisera que ce sont des fonds de dotation pour l’achat de médicaments à hauteur de 30 millions. Il rappelle que c’est avec les recettes journalières que ces agents sont payés...