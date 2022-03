Centre de santé Jaxaay Parcelles Assainies : « Nous voulons réaliser et terminer cet édifice pour le bien de la communauté. » (Abdoul Aziz Diané, Maire)

Abdoul Aziz Diané, le nouveau maire de Jaxaay Parcelles Assainies, a saisi l’occasion offerte par la visite du ministre de la Santé et de l’action sociale au centre de santé de sa commune, pour faire part de ce qui semble être pour lui une inquiétude largement partagée.



En effet, en raison des travaux de construction, qui ont débuté en 2005, cet ouvrage, destiné à contrebalancer les énormes défis du département de Keur Massar en matière d’infrastructures sanitaires, peine à être achevé. Cette visite de la tutelle était donc très attendue par le maire et les populations de cette localité.



« C’est une visite qu’on attend depuis de belle lurette dans la mesure où l’édifice qu’on a visité qui est le centre de santé de Jaxaay date de très longtemps. Depuis pratiquement 2005 voire 2006, c’est en chantier et vous voyez depuis lors rien n'a bougé et pourtant le bâtiment est presque en phase finale parce qu’on a déjà mis les briques, l’enduit seul reste à faire au niveau de la maçonnerie afin de procéder à ce qu’on appelle les derniers réglages pour que le bâtiment soit fin prêt et qu’il reste ensuite l’équipement et le personnel technique sanitaire adéquat », a estimé le maire Abdoul Aziz Diané.



La commune de Jaxaay Parcelles Assainies victime du nouveau découpage administratif a perdu dans la foulée 2 de ses 3 postes de santé. C’est seul celui de Jaxaay qui continue d’offrir ses services à la population de cette nouvelle commune.



Cette visite du ministre de la Santé est donc est une occasion, pour le maire, dira-t-il, « de tendre la main à l’état central pour leur dire que ce que nous voulons, c’est de réaliser et de terminer cet édifice pour le bien de la communauté », avant de solliciter que « le poste de santé déjà construit à la cité gendarmerie puisse démarrer et qu’un autre soit réalisé au niveau des Parcelles Assainies... »