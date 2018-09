Centre de Traitement des brûlés : Un projet de 5 milliards du Lion's club Sénégal

Dans le cadre de ses activités du deuxième centenaire, le Lion's club du Sénégal va œuvrer pour la construction et l'équipement du centre de Traitement des Brûlés (CTB) du Sénégal pour un montant de 5 milliards de F CFA. Cette révélation a été faite par Fodé Amadou Diagana, Gouverneur du district 403 A1 qui faisait face à la presse pour décliner les activités du Lion's Club International au cours de ce deuxième centenaire à son actif.



Ce projet en cours bénéficiera de la collaboration du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, du Médico Lion's club de France ainsi que de la Caisse des dépôts et consignations.

En outre, il permettra de prendre en charge les victimes de brûlures en provenance du Sénégal et de toute la sous-région.

Présent au Sénégal depuis 1954, cette association qui regroupe 13 clubs, 4 Leo clubs et plus de 400 Lions, mène des actions humanitaires surtout dans le secteur de l'éducation et des infrastructures sanitaires.



Les Lions du Sénégal ont ainsi construit des écoles et centres de santé estimés à plus d'un milliard de FCFA.

Au cours de son séjour du 1er au 04 septembre, cet économiste d'origine mauritanienne va aussi rencontrer les autorités publiques...