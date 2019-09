Centre de Santé des Agnam : « Le président Macky Sall est la seule personne à remercier pour la construction de ce joyau » (HD Farba Ngom)

La visite du ministre de la santé et de l'action sociale aux fins d'évaluation des travaux du centre de santé Abdou Cissé Kane des Agnam, n'a pas laissé indifférent le maire des Agnam. Pour l'honorable député Farba Ngom, " la population des Agnam et en général celle de Matam, doit se féliciter de cette opportunité née de la vision du chef de l'État Macky Sall". Ce vendredi, depuis 9h, tous les Imams venant des différentes communes comme celles de Oréfondé, Thilogne, Dabia et des Agnam ont formulé des prières à l'endroit de ce centre de santé qui voit une première visite depuis sa construction, par le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. En ce qui concerne le volet financier, l'honorable député Farba Ngom a tout simplement voulu magnifier la forte implication du président à qui, il donne tout le mérite de ce centre de santé. Ses remerciements vont aussi à l'endroit de Malick Gaye de la direction générale de l'Agetip qui a positivement contribué à l'accelération de cette structure sanitaire qui est achevée avant même le délai fixé.