Centre Élimane Thiaw (Yoff) : Abdoulaye Diouf Sarr appelle à la paix et espère un bon taux de participation.

À sa sortie du bureau de vote, le responsable de l’APR a réitéré ses appels à la paix et à la non-violence le jour du vote des élections locales. Diouf Sarr intervient après plusieurs appels à la paix lancés au cours des derniers jours par les autorités politiques et religieuses.



Le candidat de la coalition BBY à la ville espère, par ailleurs, que « nous aurons un bon taux de participation aux locales ». Il était accompagné de son directeur de campagne, le Dr Malick Diop et Seydou Guèye, porte-parole de l’Apr.