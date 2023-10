Centrale à Gaz Cap des Biches :« Ce que nous avons vu ici nous rassure. »(P. D. Biteye, DG Senelec ).

Le directeur général de la Société Nationale d’Électricité, Pape Mademba Bitèye, a effectué ce matin une visite de chantier à la centrale à gaz du Cap des Biches. Entouré de ses partenaires techniques et financiers, le DG de la Senelec annonce : « C’est une centrale très importante pour la demande de la satisfaction de Senelec, mais également pour matérialiser la vision de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall quant au développement d’énergie plus propre. Parce que cette centrale est une centrale qui va fonctionner au gaz. Et c’est une centrale qui est la plus importante du parc de production de Senelec développée par des sénégalais et qui sera pour les sénégalais. Je rappelle que lorsque nous avions négocié le contrat. Nous avions réussi une étape importante parce que le développement de ce projet c’est Senelec pour la technique et les privés nationaux sénégalais comme bras financier », a-t-il fait savoir. À l’en croire, beaucoup n’y croyaient pas. « Mais nous avons réussi également une autre étape importante qui est la phase de développement de ce projet. C’est à dire négocier l’ensemble des documents contractuels, le contrat d’achat d’énergie, le contrat d’approvisionnement au fuel que nous avons développé aussi avec une autre société sénégalaise qui est Petrosen, mais également lever le financement pour pouvoir faire cette centrale », a annoncé le directeur de ladite société. Les décaissements ont été faits. Les fonds propres ont été mobilisés pour le démarrage de la construction de la centrale. Selon toujours Pape Mademba Bitèye, « ce que nous avons vu ici nous rassure quant à l’état d’avancement physique sur le terrain. Aujourd’hui, nous espérons que cette centrale va pouvoir délivrer ses premiers mégawatts sur le réseau interconnecté de Senelec avant la fin de cette année…. »

Le délai contractuel c’est janvier 2024, mais le directeur de la Senelec annonce que la mise en service sera effective d’ici la fin 2023.