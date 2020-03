Centrafrique : Un agent du personnel civil de la Minusca assassiné

Un agent du personnel civil de la Minusca dans la ville de Ndélé, en République centrafricaine, a été assassiné, renseigne le Secrétaire général de l’ONU qui a condamné ce crime. Membre de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA) dans la ville de Ndélé, la victime a été exécutée par de présumés combattants du Front populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC). Le Secrétaire général de l’ONU a appelé les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cet assassinat, mais aussi réaffirmé son soutien indéfectible à la MINUSCA et à son personnel dans ses efforts pour protéger les civils et stabiliser la République centrafricaine.

« Cet assassinat révoltant ne restera pas impuni. Le ou les responsables seront recherchés et poursuivis devant les juridictions compétentes. S’attaquer aux personnels des Nations Unies en fonction est un acte inacceptable et une enquête a aussitôt été ouverte pour déterminer les circonstances de cet assassinat », avait réagi le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RCA, Mankeur Ndiaye.