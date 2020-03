Centrafrique : Le G5 condamne le meurtre d’un personnel civil de la Minusca et les violences occasionnant le déplacement de 1200 civils.

Un agent du personnel civil de la Minusca dans la ville de Ndélé, en République centrafricaine, a été assassiné. Un acte condamné par le Secrétaire général de l’ONU qui a condamné ce crime. Autre condamnation, celle des membres du G5, un groupe d’États membres et d’institutions partenaires de la République centrafricaine, qui ont condamné aussi les violences graves ayant occasionné des victimes et le déplacement forcé de quelques 1200 civils.



Ils ont aussi demandé au Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) de mettre fin immédiatement aux affrontements entre ses factions et alertent sur les conséquences graves de ces violences sur le plan humanitaire. Les membres du G5 appellent à l’ouverture d’une enquête judiciaire afin que le ou les responsables soient traduits devant la justice.



Selon la même source toujours, les membres du G5 ont dénoncé l’attitude du FPRC, et condamnent fermement l’usage systématique des femmes et enfants comme bouclier humain pour restreindre les mouvements de la Force des Nations Unies et encouragent la MINUSCA à faire plein usage de son mandat de protection des civils et de prendre toutes dispositions de nature à garantir la sécurité du travail des acteurs humanitaires et à assurer l’ordre et la sécurité dans la ville de Ndélé.



Le G5 exhorte tous les groupes armés, y compris le FPRC et le MLCJ à exécuter de bonne foi les obligations souscrites en vertu de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine APPR-RCA et à participer pleinement au DDRR et s’engager de bonne foi dans ce programme pour la réintégration des membres des groupes armés dans les corps en uniforme ou dans des activités génératrices de revenus. Ils rappellent qu’en tant que signataire de l’APPR-RCA, le FPRC s’est engagé à renoncer au recours aux armes et à la violence et à mettre fin de manière immédiate, complète et irrévocable à toutes les hostilités et formes de violence.



Les membres du G5 ont enfin salué les efforts mis en œuvre depuis le début de la crise par l’Union africaine et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), les deux garants de l’APPR-RCA, en coordination avec la MINUSCA et le Gouvernement centrafricain, afin de trouver une solution définitive à la crise à Ndélé. Les membres du G5 saluent également les mesures prises par la MINUSCA dès le déclenchement des hostilités pour sécuriser la ville et assurer la protection des populations civiles, notamment les centaines de personnes qui ont cherché refuge près de sa base ainsi que les acteurs humanitaires.