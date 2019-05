Centrafrique : L’Union Africaine condamne les attaques perpétrées contre des populations civiles.

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans un communiqué, a condamné énergiquement les attaques perpétrées par le groupe armé 3R contre des populations civiles dans les villages de Koundjili, Ndjomjom, Bohongo à l’ouest de Paoua (Centrafrique) ayant fait 34 morts et cinq blessés le 21 mai 2019 ainsi que l’assassinat d’un éleveur dix jours auparavant à l’origine de ces actes représailles. Il a aussi exprimé sa consternation et sa tristesse face à l’assassinat d’une religieuse espagnole survenu à Nola le 20 mai dernier. Le Président de la Commission a exprimé la disponibilité de l’Union africaine à soutenir une enquête visant à déterminer les circonstances de cette tragédie et traduire les responsables en justice.

À cet égard, le Président de la Commission de rappeler l’article 35 de l’accord politique pour la paix et la réconciliation en République Centrafricaine (ARPP-RCA) qui expose les signataires, auteurs de violations, aux sanctions du Conseil de Paix et Sécurité et du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Pour finir, il a appelé les parties prenantes centrafricaines à accélérer le retour de l’État - particulièrement des organes de police et de justice- sur l’ensemble du territoire national afin que les litiges entre citoyens fassent l’objet d’un traitement adéquat dans le cadre de l’état de droit.