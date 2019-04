Centrafrique : 139 gendarmes sénégalais honorés de la médaille de l’ONU

Le 4 Avril est l’occasion de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité sur le territoire national mais aussi en dehors. Les forces sénégalaises déployées en effet sur d’autres théâtres d’opérations abattent un excellent travail. C’est ainsi qu'en Centrafrique, « 152 femmes et hommes, dont 139 gendarmes de l’Unité spécialisée de Protection et des Inspecteurs de Police du Sénégal déployés au sein de la MINUSCA ont été honorés ce 04 avril de la médaille de l’ONU. Une reconnaissance pour le service et le sacrifice rendus en RCA ».