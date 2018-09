Censure des réseaux sociaux / Seydou Gueye : « Je me fais insulter tous les jours sur le net»

Bonjour mr l’inspecteur général Ousmane Sy! Tout d’abord, vous féliciter de votre nouveau poste de Directeur Général de la Police Nationale. Parait que vous me lisez ainsi que mr le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Je voulais m’auto-proclamer porte parole des habitants de Facebook juste pour aujourd’hui 😊



En amenant une petite Précision aux propos du ministre Seydou Guéye. Il n’a jamais été question d’insulter Seydou Guéye sur le net comme il le dit. Nous habitants de Facebook avons juste remarqué que ses Dents ont changé, ses Dents ont embelli entre 2012 et 2018. Et nous demandons si c’est des Dents naturelles importées comme les cheveux naturels indiens ou brésiliens? combien il a payé pour avoir de si belles Dents maintenant? et qui est son Dentiste afin que les fumeurs atteints de carie Dentaire ou Dents marrons beiges puissent se faire consulter. Nous exigeons l’ouverture d’une enquête sur l’amélioration heureuse des Dents du ministre Seydou Guéye.



Tout en vous exhortant aussi monsieur Sy s’il vous plait de le prendre comme une précision positive et pourquoi pas convoquer même le ministre Seydou Guéye et le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr autour d’une table pour trouver une solution à la Politique Dentaire du pays.



Voilà il était important de faire ces quelques précisions afin d’éviter des arrestations inutiles. Vive la police Sénégalaise. 🤗🇸🇳



Tahirou Sarr