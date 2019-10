Cem Blaise Diagne : Appel aux bonnes volontés pour la réhabilitation des toilettes qui sont dans un état lamentable.

Les toilettes du Collège d’enseignement moyen (Cem) Blaise Diagne sont dans un état tel qu’elles inquiètent le corps professoral. Du nombre des enseignants dudit établissement, Babacar Ndiaye a lancé un appel aux bonnes volontés pour la réhabilitation des toilettes dudit collège qui sont dans ‘’des conditions inhumaines et dégradantes.’’



‘’Comment les élèves vont pouvoir se soulager dans ces conditions inhumaines et dégradantes pour l'image de l'école sénégalaise ! Ils cherchent des bonnes volontés pour leur venir en aide. Nous tendons la main à tout donateur possible pour qu’ils puissent venir contribuer à la réhabilitation des toilettes du Cem Blaise Diagne. C’est vraiment une institution qui a formé de hauts cadres dans ce pays. C’est une honte pour nous tous. Je n’ai cessé d’aller à la recherche de fonds nécessaires pour gérer les travaux, depuis la rentrée des classes. Je ne suis pas le Principal dudit établissement, je suis un enseignant. J’en ai fait une affaire personnelle. Nous sollicitons le soutien de tout un chacun’’, a dit M. Ndiaye, contacté par Dakaractu.



‘’Aucun parent ne voudrait que son enfant puisse être dans un environnement aussi déplorable. On a saisi les autorités compétentes, mais rien n’a été fait. Et comme malgré tous nos efforts, rien n’a abouti, j’ai pris mon bâton de pèlerin pour que notre préoccupation soit prise en compte’’, a-t-il déclaré.