Cellou Dalein Diallo sur les concertations en Guinée : « À ce stade, je ne peux qu’exprimer ma disponibilité à apporter ma contribution (…) Il faut cependant voir les actions à mener pour aller vers des élections transparentes »

Après le putsch orchestré le 5 septembre dernier en Guinée, la junte a annoncé la semaine dernière le début de concertations devant mener à un gouvernement d’union nationale.



Ces rencontres vont prendre en compte toutes les couches de la société. Elles débuteront naturellement avec les hommes politiques à partir de Mardi. Une bonne occasion pour ces acteurs d’exprimer leurs attentes pour remettre le pays sur la voie de la démocratie.



Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée se dit ouvert et disponible sur ces concertations : « À ce stade, je ne peux qu’exprimer ma disponibilité à apporter ma contribution. Cependant, je dois dire que nos équipes au niveau du parti sont en train de travailler pour voir quelles sont les actions et les réformes à mener pour réunir toutes les conditions d’une élection transparente », confie Cellou Dalein Diallo à France24.



Il faudra aussi, selon le président de l’UFDG, la transparence pourrait être une réalité si, au niveau du fichier et du code électoral, des solutions réelles parviennent à être trouvées sur un délai bien mesuré.