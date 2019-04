Cellou Dalein Diallo attendu ce vendredi à Kolda.

Cellou Dalein Diallo est attendu à Kolda, ce vendredi 12 avril, selon le comité d'organisation. Le secrétaire général de l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) vient dans la capitale du Fouladou où il y a une forte colonie guinéenne de Conakry. Il sera accueilli vers 17 heures dans l’enceinte du Cedps, d’après nos sources. Et c’est pourquoi depuis hier, le comité d’organisation sillonne les artères de la ville pour annoncer sa venue.



Diang Malal Diallo de la communauté guinéenne installée à Kolda, d’avancer : « c’est une très belle initiative de venir rencontrer aussi ses militants et sa communauté. Nous allons l’accueillir comme on accueille un leader, car je le suis depuis longtemps. Et surtout il est temps que l’Ufdg se positionne davantage pour la présidentielle prochaine en rappelant les troupes. »



Abdourahmane Diallo, ressortissant guinéen de préciser : « Celou Dalein Diallo vient à Kolda pour voir ses militants, mais surtout constater le bureau du parti que nous avons créé. Et sa présence au Fouladou va permettre de légitimer notre bureau qui prépare les échéances électorales prochaines. Kolda bénéficie d’une forte colonie guinéenne de Conakry. Je précise que notre parti appartient à tout le monde ( Peulh, Toma, Soussou, Malinké, Guiersé, Diakhanké, etc), il n’a aucune coloration ethnique ou religieuse. En ce sens, nous comptons massifier le parti et sa visite permettra d'aiguiller les plus sceptiques. Je rappelle que Cellou Dalein Diallo n’est jamais venu à Kolda et c’est pour cette raison que nous allons l’accueillir dignement afin de lui montrer qu’il peut compter désormais sur nous aussi », affirme-t-il...