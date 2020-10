Cellou Dalein Diallo accuse : « La police a kidnappé et conduit deux de mes responsables à une destination inconnue »

Les émissaires de la communauté internationale à peine sortis de leur discussion avec les responsables de Cellou Dalein Diallo qui les a envoyés pour entamer le dialogue, se sont vu servir un plat amer.



Dans un post sur sa Page Facebook où il a décidé de communiquer après sa mise en quarantaine forcée, le candidat déclaré perdant par la CENI, dénonce l'arrestation de ses responsables qui sont conduits vers une destination inconnue.



"Alors que la folie meurtrière du régime d'Alpha Condé continue d'endeuiller les familles Guinéennes, la liste des arrestations arbitraires s'allonge.



Au sortir de la rencontre avec la mission de l'UA, la CEDEAO et les NU, à laquelle ils ont participé, Fodé Oussou Fofana et Kalemodou Yassané, tous deux vice-présidents de l'UFDG ont été kidnappé par la police et conduits vers une destination inconnue", dénonce-t-il.



Sur ce, il appelle ses militants à intensifier les manifestations dans les rues pour les faire libérer. " Mobilisons-nous pour leur libération", lance-t-il.



Avec cette arrestation annoncée par le leader de l'UFDG, la médiation risque d'être compromise...