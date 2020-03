Célébration journée mondiale du Théâtre dans un contexte de Covid-19.

"Célébrée à travers le monde chaque 27 Mars, la Journée mondiale du théâtre se déroule cette année dans des circonstances très inhabituelles. Les lieux d'expression et de diffusion théâtrale et culturelle sont fermés au public en raison des mesures prises pour stopper la propagation du virus COVID-19 sur toute l’étendue du territoire national. Ces défis d'expression, de diffusion et de célébration nous interpellent en tant que Comité de relance du théâtre sénégalais, dont ma modeste personne occupe la coordination, à avoir une pensée respectueuse envers toute la communauté théâtrale Sénégalaise et à organiser différemment cette journée du 27 mars 2020. L’année dernière Mboro avait reçu une forte délégation du Ministère de la Culture et de la Communication pour la cérémonie officielle dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques.

La manifestation qui avait enregistré une grande réussite a permis de rassembler la famille du théâtre pour une synergie d’action. Cette année l’acte physique de se déplacer à un endroit pour regarder un spectacle sera remplacé par une forte sensibilisation citoyenne avec le respect strict des mesures sanitaires édictées par le personnel de santé et l’Organisation mondiale de la Santé.

Dans cette croisade contre la pandémie du coronavirus, la conscience citoyenne et la forte responsabilité de tout un chacun est de mise pour gagner la guerre. Le cœur de cette initiative qui consiste à sensibiliser sur le terrain et à travers les médias est de toucher une communauté entière et de s’engager aux côtés du Chef de l’Etat Macky Sall et des autorités en charge de la Culture et de la Santé. L'option du comité national de relance du théâtre Sénégalais qui regroupe en son sein des membres de toutes les associations du théâtre Sénégalais ( ARCOTS, CAADA, FIPPU, CIAA, Les AMIS du théâtre, CRACS, RADB, CACS )est de faire pour cette année

_ Une sensibilisation sur le COVID19

_Un Don en nature pour protection contre le coronavirus

_ Un recensement activités théâtrales impactées pour les statistiques en faveur des autorités

Depuis des années le message de cette journée est lu partout dans le monde, mais pour cette édition tous les acteurs, ont uni leurs forces pour faire rayonner un seul message : «Merci à l’ensemble du Corps médical et aux forces de défense et de sécurité. Sauvez des vies, restez chez vous populations et respectez les mesures. Unis nous vaincrons le Covid - 19. Le combat n’est pas individuel mais collectif. Vive le théâtre!", lit-on dans un communiqué signé par Abdel Kader Diarra, Coordonnateur du Comité de relance du théâtre Sénégalais.