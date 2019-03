Célébration du 8 mars à Thiès : Les tristes doléances des femmes vivant avec un handicap moteur.

« Participation des femmes handicapées à la vie publique et politique ». C'est le thème choisi par les femmes vivant avec un handicap moteur de la cité du rail. Une vieille doléance qui reste toujours au bout de leurs lèvres et à laquelle s'ajoute le manque de moyens logistiques et de transport pour bien mener leurs différentes activités. Ces femmes ne veulent plus rester dans la rue à tendre la main, mais plutôt participer à l'émergence de leur pays.