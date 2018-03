Célébration du 8 Mars : Les femmes du ministère de l’environnement pas en reste

Les femmes du Ministère de l'Environnement et du Développement durable n'ont pas été en reste pour la célébration, ce 08 mars, de la journée mondiale des droits des femmes. En effet, elles ont célébré leur journée à travers des exposés sur le suivi genre, elles ont échangé sur les différentes activités exercées par les femmes dans les différents services du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les femmes avaient à leurs côtés le Directeur de Cabinet, le Secrétaire général, les directeurs et chefs des différents services du départemental ministériel. Ce fut des moments d'échange, de partage et de communion entre collègues, sœurs....​