Célébration du 08 mars à Kolda : La fondation pour le développement de Kolda (KDF) au chevet des femmes.

Pour célébrer ce 08 mars, journée internationale de la femme, KDF s'est mise au chevet des femmes pour les célébrer. Ainsi, la fondation a remis du matériel de nettoyage composé de balais, râteaux, brouettes, bacs à ordures pour lutter contre l'insalubrité.



Mais également, elle a profité de cette journée pour planter des arbres. Cela a été une action double pour la fondation de jouer un rôle concret durant cette journée en plaçant la femme au cœur de son processus de développement.



À cet effet, les groupements de femmes du quartier Saré Moussa ont été récompensés par la mise à disposition de ce matériel. Et cerise sur le gâteau, la fondation annoncé le concours du quartier le plus propre qui se fera décerner un prix à la prochaine édition.



Occasion saisie par Abdourahmane Diallo, porte-parole du jour, pour dire : "en rendant les quartiers propres, nous rendons la ville de Kolda propre. Et aujourd'hui, nous constatons tous la propreté de ce quartier qui a vu la participation de tout le monde. Et nous remettons ce matériel aux femmes pour les encourager à travailler dans la quiétude. Cependant, nous avons décidé aussi de planter des arbres car la nature est la force et l'avenir d'un pays..."



Les femmes habillées en vert-blanc-bleu n'ont pas manqué de marquer leur journée à leur manière. Elles se sont engagées à ce titre à préserver le matériel pour en faire bon usage. Comme l'a rappelé l'une d'entre elles, "la propreté c'est la santé. Et si la femme est propre, la société devient saine et sauve..."