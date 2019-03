Célébration du 08 mars : Le E-commerce pour valoriser l'activité des femmes transformatrices de produits locaux

L'association des femmes Sénégalaises des TIC (FESTIC) a célébré la femme ce 09 mars.

Pour la présente édition, le E-commerce a été au cœur des activités.

Des femmes transformatrices de produits locaux venues de l'ensemble des régions du Sénégal ont bénéficié d'une formation enrichissante dans l'utilisation des plateformes numériques.



L'objectif : permettre à ces dames contributrices à l'économie nationale de promouvoir, valoriser mais surtout favoriser la consommation des produits "made in Sénégal" au niveau international.

À travers ces 3 axes stratégiques d’intervention : la transformation numérique, le plaidoyer pour l’accès des femmes aux postes de responsabilité et le networking, la FESTIC entend apporter son appui pour le renforcement des compétences numériques des Sénégalais, en particulier des sénégalaises, notamment par le déploiement d’applications numériques pour les opératrices économiques dans le secteur de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, du commerce etc...