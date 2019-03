Célébration du 08 mars : La députée Woré Sarr rend hommage aux femmes militantes

Responsable libérale et députée, Woré Sarr a profité de la célébration de la journée dédiée aux femmes pour rendre un vibrant hommage aux femmes militantes, notamment ses camarades du Pds. Si le président Abdoulaye Wade a pu accéder à la magistrature suprême, c'est au moins grâce à la bravoure de ces dernières, laissera-t-elle entendre. Woré Sarr a par ailleurs, salué la clairvoyance du Pape Sopi qui, de par son estime et son respect pour la femme, a instauré la loi sur la parité afin de donner à la gente féminine, la place qui sied.

La députée a, pour la même occasion, magnifié le travail des femmes parlementaires de la majorité qui se battent becs et ongles pour la valorisation du genre à l'Assemblée nationale...