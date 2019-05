Célébration de la nuit du Laylatoul Qadri : Le mouvement Ta-Ifatoul se penche sur les caractéristiques de la foi musulmane.

Dans le cadre de sa 25 ème célébration de la nuit du Laylatoul Qadri, le mouvement Ta-Ifatoul Mouhammadiyatoul Islamiyatou, sous l’égide de son guide religieux Serigne Ahmed Cissé, a organisé ce vendredi nuit à la Gueule Tapée, un panel sur " les caractéristiques de la foi musulmane " selon Cheikh El Hadj Mouhammed Ndiéguène Rta.

Une rencontre qui a vu la participation des membres du comité scientifique de la Hadra Ndiéguène et des islamologues.

Les panélistes Mame Salla Dieng, Moustapha Mbaye, Khalifa Badiane, Imam Assane Diouf, Ibrahima Diouf, Moustapha Diouf ont rappelé à l’assistance les traits distinctifs et généraux des croyants. Tour à tour les intervenants sont revenus sur les enseignements de feu Ahmed Sakhir Ndiéguène consistant à obéir à Allah et à Son messager le Prophète Mohamed Psl, vivre en harmonie, s'aimer mutuellement pour l'amour d'Allah, se dire mutuellement la Vérité et s'entraider dans les bonnes œuvres et la piété.