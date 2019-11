Célébration de la journée internationale du fonio à Kolda : vertus, difficultés, disponibilité de données et recommandations au menu.

L’Association sénégalaise pour la promotion du fonio (asprof)/section Kolda a célébré ce vendredi 15 novembre, la journée internationale du fonio. Et cette journée a été placée sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Moussa Baldé. À cette occasion, les vertus thérapeutiques et sanitaires, les difficultés du secteur, des recommandations et une disponibilité de données ont été au menu des débats de la célébration de cette journée.



À en croire Bouly Camara, président régional de l’Asprof « nous avons démarré en 2008 avec une tonne de fonio. En 2018, nous avions fait 15 tonnes pour une superficie de 300 ha et actuellement nous attendons les résultats de cette année que nous espérons meilleurs. À ce jour, le département demeure le plus grand producteur de céréale dans la région. Cependant, nous avons besoin de faucheuses et de batteuses pour produire en qualité et en quantité. Nous conseillons fortement aux personnes diabétiques de consommer le fonio car il a des vertus sanitaires inégalées pour lutter contre cette maladie. Nous remercions le ministre Moussa Baldé (maer) d'avoir accepté de nous accompagner. »



Le thème choisi cette année est « la collecte de données sur le fonio ». Il invite dès lors à un état des lieux des données sur le fonio pour une communication et un partage sur des données disponibles.



Khady Badiane, productrice et transformatrice de fonio de dire : « je suis dans le secteur depuis près de 15 ans, mais travailler sur cette céréale n’est pas chose aisée. Nous ne disposons pas de matériel de transformation, nous faisons tout à la main. Tous les produits finis sur la table sont faits avec nos mains. En ce sens, nous voulons que l’État nous aide en nous dotant de matériel de transformation pour la cuisson et le séchage. La décortiqueuse est disponible grâce à l’invention du professeur Sanoussi Diakhité. Beaucoup de mes clients sont des personnes atteintes du diabète et elles disent que le fonio est meilleur que le riz. Je vois qu’il a des vertus sanitaires et thérapeutiques et sa digestion très facile », conclura-t-elle...