Célébration de la journée du 8 Mars : La Sonatel s'engage dans la promotion et la diversité du Genre

Promouvoir la diversité du Genre telle est la tâche que s'est assignée la Sonatel. En cette journée spéciale où la femme est célébrée à travers le monde entier, la direction des ressources humaines et l'Amicale des femmes de la Sonatel (Afson) a tenu un panel. Panel durant lequel, elles ont discuté et partagé sur les différentes actions entreprises au sein dudit groupe depuis plusieurs années afin de promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour l'Afson de débattre sur divers points en rapport avec la gente féminine. Ces dernières invitent leurs pairs à s'imprégner davantage dans leur milieu professionnel.