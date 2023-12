Célébration de la journée des migrants : depuis 2014, 60.000 vies sont perdues dont 22.000 sur la route de la méditerranée.

Célébrée dans le monde, ce 18 décembre, la journée internationale des migrants a été commémorée à la Place du souvenir africain, sous la présidence du ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, chargé des Sénégalais de l'Extérieur, Madame Annette Seck. Pour la présente édition, le thème retenu est « Act today : agir maintenant ». Au Sénégal, il était plus question de discuter avec les acteurs autour des « Alternatives pour freiner les départs en migration irrégulière pour un accompagnement plus efficace à l’insertion et la réinsertion/réintégration. »



Dans sa communication, la ministre Annette Seck a renseigné sur les efforts de l’État pour contenir les départs massifs, mais aussi sur la réintégration des migrants de retour. Elle a tenu à lister l’ensemble des programmes et projets de l’État tendant à une réponse résiliente pour faire face au phénomène notamment le Baos, les fermes natangué, la Faise, la Der/Fj, le Fongip, le programme des 100000 logements, entre autres. Elle a également profité de la tribune pour rebondir sur les chiffres dramatiques de l’émigration.

« Selon les chiffres espagnols, 123 pirogues ont quitté les côtes sénégalaises avec entre 6.000 et 7.000 migrants pour se rendre en Espagne », a indiqué le ministre Annette Seck qui a, à cet effet, plaidé auprès des familles sénégalaises à être les relais pour freiner l’immigration irrégulière.



L’Organisation internationale pour la migration représentée à cette célébration de la journée internationale des migrants par son directeur régional, Christophe Gascon, a délivré des chiffres au plan continental.

« Depuis 2014, 60.000 vies sont perdues dont 22.000 sur la route de la méditerranée (…) Sur le désert du Sahara, plus de 2.000 vies ont été dénombrées. Ces chiffres soulignent l’urgence de renforcer les efforts avec la création d’un système de migration régulière », a dit l’autorité qui a profité de la commémoration pour

saluer la politique nationale migratoire du Sénégal inscrite, selon lui, sur une approche coordonnée.



Le représentant des migrants au Sénégal, Youssoupha Mbengue, président de la Fédération des associations des Sénégalais de l’extérieur et de retour (Faser), lors de sa prise de parole, a insisté sur l’urgence d’assister les migrants notamment ceux de retour au bercail. Il a également sollicité l’érection d’un mémorial de souvenir des disparus pour permettre aux nombreuses familles des disparus d’avoir un lieu de recueillement.