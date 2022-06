La journée de l'Enfant Africain est célébrée ce jeudi 16 juin sur l'étendue du territoire national. À l'image des autres régions, Kaolack à travers l'AEMO, le centre polyvalent et les autres partenaires célèbrent aussi cette journée.



Ce matin, un panel a été organisé sur le thème " Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants: progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013".



À cette occasion, la coordinatrice régionale de l'AEMO de Kaolack, Mariama Cissé Niass s'est prononcée sur la situation des enfants au niveau de ce ressort. " Kaolack est une région carrefour mais également une région religieuse, commerciale et frontalière où transitent beaucoup d'enfants qui viennent d'autres pays comme la Guinée et la Gambie. Ils passent par Kaolack et y résident, ce qui fait que la situation des enfants est vraiment dramatique. Les Talibés mendiants sont dans des conditions très difficiles... Il y a des enfants qui sont victimes de maltraitance au sein de leurs familles ou bien dans les Daara. Il y a également des jeunes filles qui sont victimes de viol mais aussi de mariages précoces...."