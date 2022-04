Célébration de la fête de l’indépendance : Diouf Sarr promet de renforcer le moral et la protection du service national d’hygiène.

En vue des nombreuses missions accomplies par les agents du service national d’hygiène depuis l’avènement de la pandémie, le Ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, s’est félicité du thème retenu par le chef de l’État pour le défilé du 4 avril, à savoir « force de défense et de sécurité et résilience nationale », thème coïncidant avec notre situation sanitaire.



En effet, les interventions du service national d'hygiène ont valu à notre pays des acquis immenses illustrés par l’amélioration du cadre de vie, l'éradication du verre de Guinée, le recul sensible du paludisme, le contrôle et la maîtrise des maladies diarrhéiques, chose réalisée grâce aux investissements du chef de l’État.



En dépit des mutations permanentes de l’environnement social et du paysage sanitaire, le ministère Abdoulaye Diouf Sarr compte entreprendre des réformes hardies pour redéfinir la mission et profiler la formation aux exigences actuelles et futures, ainsi il s’engage à prendre les mesures nécessaires.