Célébration de la femme : Wanep-Sénégal et la direction genre de la police évaluent l’agenda « femme, paix et sécurité »

Dans le cadre de la célébration de la journée de la femme, une réunion conjointe des femmes civiles et celles engagées dans les forces de défense et de sécurité s’est tenue ce 5 mars à l’école de police. Ayant pour principale mission de promouvoir la culture de la paix au Sénégal et dans la sous-région, le West Africa Network for Peacebuilding (Wanep-Sénégal) en collaboration avec la direction genre de la police, a initié cette rencontre d’échanges pour notamment évaluer les plans de mise en œuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité de l’ONU. Il s’est également agi de formuler de nouvelles stratégies et actions à mettre en œuvre pour venir à bout de l’insécurité que connaissent les communautés.

L’objectif global revient à créer un cadre de femmes civiles et de celles engagées dans les forces de défense et de sécurité pour une réflexion sur des actions et démarches à mettre en œuvre pour relever les défis sécuritaires liés aux violences faites aux femmes et aux enfants.

La célébration de la journée de la femme de la présente édition inscrite sous le thème ‘’je suis de la génération Égalité : levez-vous pour le droit des femmes’’, se présente comme une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations de la gente féminine. Pour les organisateurs de la réunion conjointe, 2020 est une année charnière dans la promotion de l’égalité des sexes dans le monde puisqu’elle coïncide avec le 10ème anniversaire de la création d’ONU Femmes, les 25 ans du programme d’action de Beijing et les 20 ans de la résolution 1325 du conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.