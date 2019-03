Célébration de la femme : Le groupe « No Stress Land » redonne le sourire aux femmes du camp pénal

Le Sénégal a célébré hier la journée internationale de la femme. Ce samedi 9 mars, le groupe " No stress land" a fêté cette journée aux côtés des pensionnaires du Camp pénal, la prison pour femmes de Liberté 6. Ce, conformément à sa tradition d’œuvrer en faveur des couches sensibles de la population depuis maintenant 7 années consécutives.

Selon le président du groupe « No stress » Sanou Ndiaye, c’est chaque samedi avant ou après le 08 mars que cette manifestation est organisée : « Nous avons amené tout ce dont a besoin une femme : brosses à dents, matelas, eau, pâte dentifrice, parfums, détergent entre autres.... Pour la réussite de cet événement, beaucoup de bonnes volontés ont eu à contribuer. Nous avons ainsi noté la participation de beaucoup d’artistes comme Yoro Ndiaye Fallou Dieng, Djiby des frères Guissé etc...