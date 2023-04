Célébration de la Korité à Kolda : foi, éducation des enfants, pardon, solidarité au menu du sermon de l'imam ratib...

La majorité des fidèles musulmans a célébré la fête de la Korité ce samedi 22 avril marquant ainsi la fin du mois béni du Ramadan. Après avoir dirigé la prière, l'imam ratib de Kolda, Thierno Alassane Tall, a axé son sermon sur la foi, l'éducation des enfants, le pardon et la solidarité. En ce sens, il estime qu'il faut davantage renforcer la foi, savoir pardonner et accepter son sort divin. Mais également, il est revenu sur l'essence du jeûne entre autres la dévotion absolue, la zakat.

Dans la foulée, il a invité les fidèles musulmans à être plus solidaires et tolérants entre eux. C'est pourquoi, il précise qu'il n'y a pas de développement sans la paix, la stabilité. D'ailleurs, il n'a pas manqué de rappeler aux parents d'éduquer leurs enfants dans le droit chemin avant de terminer par une prière pour la paix pour le Sénégal et les musulmans.

Dans cette dynamique, l'imam ratib rappelle que "Dieu est grand et le plus miséricordieux et c'est à Lui nous retournons. C'est pourquoi, nous devons être solidaires et le remercier de tous les bienfaits qu'il nous a faits en ce mois béni du Ramadan."

C'est pourquoi dira-t-il : "nous devons avoir peur d'Allah en faisant du bien avec le respect des préceptes islamiques en sachant que tout être goûtera à la mort et répondra de ses actes demain devant son créateur..."