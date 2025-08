Célébration de l’excellence et lancement du centenaire du Lycée Lamine Guèye : les meilleurs élèves honorés

Le prestigieux Lycée Lamine Guèye, anciennement Van Vo, a vibré ce samedi 2 août au rythme d’une cérémonie mémorable au Grand Théâtre de Dakar, marquée par la remise des prix d’excellence et le lancement des festivités du centenaire de l’établissement. Une journée riche en émotions, en retrouvailles et en fierté pour toute la communauté scolaire et les anciens du lycée.





Une marraine d’exception : Pr Eva Marie Coll Seck

Marraine de l’événement et ancienne élève du lycée, le Professeur Eva Marie Coll Seck, ancienne ministre de la Santé, a honoré la cérémonie de sa présence. Dans un discours empreint d’émotion et d’espoir, elle a salué la symbolique de cette journée : « C’est avec une émotion sincère et une immense fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui. Le Lycée Lamine Guèye a formé des générations d’hommes et de femmes d’exception. Voir aujourd’hui une femme à la tête de cet établissement est un message fort pour toutes les jeunes filles du Sénégal. »



Elle a aussi tenu à encourager les élèves primés, leur rappelant que la réussite ne dépend pas uniquement des bulletins de notes : « Je n’étais pas une élève aussi brillante que vous à votre âge. Mais j’ai appris que le succès est le fruit de la persévérance, de la passion et du service. Soyez fiers, mais restez justes. Soyez audacieux, mais solidaires. Soyez ambitieux, mais humbles. »





Les lauréats à l’honneur

Plusieurs élèves ont été distingués pour leur excellence académique, dans différentes disciplines :



Khady Mireille Badji, en classe de 2SA, a été sacrée meilleure élève du lycée et Miss Mathématiques. Elle a reçu son prix des mains du Général Mamadou Mansour Seck.



Alpha Oumar Diallo, élève en Terminale, a reçu le prix du meilleur élève du lycée avec la mention "Très Bien" au baccalauréat.



Souleymane Barry, également bachelier, a décroché la deuxième mention Très Bien.



Un prix spécial a été attribué à Awa Ndour, élève en 1S1, fille du Directeur Général de la Police Nationale, Mame Seydou Ndour.





Cap vers un siècle de savoir

Cette journée a marqué le coup d’envoi des festivités du centenaire de ce haut lieu du savoir sénégalais. Entre hommage aux anciens, célébration des talents d’aujourd’hui et perspectives d’avenir, le Lycée Lamine Guèye confirme sa place de pépinière d’élites et de référence nationale.







PRIX D’EXCELLENCE

2SA : KHADY MIREILLE BADJI : 17.70

2ème PRIX MATHEMATIQUES / KHADY MIREILLE BADJI 2SA : 17.75

1èrePRIX SVT / KHADY MIREILLE BADJI 2SA : 18

1er PRIX PC / KHADY MIREILLE BADJI 2SA : 19.25



PRIX SPECIAUX



Offerts et remis par le général Mamadou mansour Seck

Prix Miss sciences :

KHADY MIREILLE BADJI 2SA

Prix du meilleur élève du lycée :

KHADY MIREILLE BADJI 2SA



Les deux mentions très bien après 2 décennies



ALPHA OUMAR DIALLO TERMINALE S1 ( également PRIX DU MEILLEUR ELEVE EN CLASSE DE TERMINALE)

SOULEYMANE BARRY TERMINALE S2 MENTION TRES BIEN

PRIX SPÉCIAUX

Offerts et remis par le général Mamadou Mansour Seck

Prix CAFATANA

Awa Ndour 1S1



PRIX SVT

1er SVT : AWA NDOUR 1S1 : 17.25

2ème Prix Mathématiques : AWA NDOUR 1S1 : 16.75

Prix D’excellence Classes de Première

1S1 : AWA NDOUR : 16.58

1er Prix d'anglais : AWA NDOUR 1S1 : 20 bourses d’études offerte par l’Institut Britannique