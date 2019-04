Célébration centenaire OIT : Le Sénégal s’engage pour un meilleur avenir du Travail

L’Organisation internationale du travail a 100 ans. Pour célébrer l’histoire commune de chaque État avec l’OIT, il est procédé à l’examen du rapport de la commission mondiale sur l’avenir du travail, fruit des dialogues nationaux tripartites tenus dans les 130 pays membres de l’organisation. Aussi, un atelier de partage et d’examen du rapport de la commission mondiale sur l’avenir du travail, a été organisé hier par le ministère du travail, dans le cadre de sa contribution à la célébration de l’année du centenaire de l’Organisation. Une occasion de réfléchir sur son contenu et d’en tirer les recommandations pertinentes à mettre en œuvre au niveau national, dans la perspective d’un meilleur avenir du travail. Mais d’ores et déjà pour le ministre du travail, Mr Samba Sy, des pas ont été faits au Sénégal...