Célébration à Dakar de la 48 fête nationale du Sultanat d’Oman : le discours de l’ambassadeur

Le Sultanat d'Oman célèbre sa 48ème fête nationale le 18 novembre au moment où se poursuit « sa marche vers le développement, le progrès et la prospérité dans tous les domaines sous la direction clairvoyante de Sa Majesté Le Sultan Qaboos Bin Said, qui a tenu la promesse historique de créer pour les omanais des conditions de vie décente et d'un avenir meilleur ». Il a bâti un Etat moderne où prévalent la justice, la sécurité, l’égalité, selon le mot de son ambassadeur au Sénégal.

« Le 18 novembre de chaque année constitue un jour glorieux, marquant une nouvelle ère de la Renaissance qui continue de connaitre de nouveaux élans sur la voie de la croissance et du renforcement de l’unité du peuple », relève le texte que nous reproduisons ci-dessous.



« Dès son accession au pouvoir, le Sultan a créé les conditions qui ont contribué à la réalisation de l'unité nationale, la considérant comme le pilier du développement durable. Il a aussi érigé un État avec des institutions, un Etat de droit qui garantit les droits de tous les citoyens à la citoyenneté, à l'égalité, à la justice et à la sécurité tant pour les citoyens que pour les résidents à Oman. Les importantes avancées réalisées au cours des 48 dernières années dans tous les domaines à Oman sont le fruit des efforts considérables déployés tout au long de la marche de la renaissance bénie depuis le premier jour de son lancement par Sa Majesté le Sultan.



Sa Majesté le Sultan a établi les fondements d’un État moderne sur des bases solides de justice, d’égalité, de citoyenneté responsable et de l’Etat de droit dans le souci de préserver l’unité de la nation et la solidarité des citoyens dans toutes les régions du pays.



Majesté le Sultan Qaboos croit en l'importance de l'action pratique pour réaliser la paix, la sécurité et la stabilité pour les peuples de la région afin de leur permettre de se concentrer sur la construction de leur présent et de leur avenir et de celui des générations à venir sur des bases solides de progrès et de prospérité. Cette conviction a contribué à formuler la vision de Sa Majesté, à la fois en termes de développement durable au plan national et termes d’établissement des relations entre Oman et d’autres pays et la réaffirmation des positions positives du Sultanat par rapport aux différentes questions Sultanat par rapport aux différentes questions au Golfe et ailleurs au niveau régional et international.



Au moment où la renaissance de la modernisation du Sultanat continue de gagner du terrain chaque mois et chaque jour à travers une longue liste de projets, programmes et services visant à assurer le bien-être des citoyens, cette tendance a propulsé Oman sur l'orbite des nations avancées sous la direction clairvoyante de Sa Majesté le Sultan Qaboos, le peuple omanais en toute loyauté renouvelle son allégeance au Sultan , exprime son entière détermination pour servir le pays et son engagement a ne ménager aucun effort pour protéger ces réalisations ».