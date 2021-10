Célébration Mawlid 2021 / Santé : L’association Alrahma (3AD) organise une journée de consultation pour soulager les plus démunis.

Plus de 1.500 personnes ont pu bénéficier de soins et de médicaments gratuits dans plus de 10 spécialités différentes lors de cette journée organisée par les membres de l’association Alrahma qui lutte contre la pauvreté, en apportant aide et assistance aux plus démunis.



Cette association qui œuvre dans le social surtout dans les Dahra, a voulu marquer à sa manière le jour de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) prévu ce 18 octobre, selon Pape Djibril Fall Fall, membre de ladite association.



Ainsi, des dons de sang ont permis de récolter plus de 8O poches de sang, des malades ont pu aussi bénéficier de fibroscopie, mammographie pour détecter les cas de cancer du sein, sans oublier la prise en charge médicale immédiate avec hospitalisation grâce à des services mobiles qui ont mis en place un logiciel qui va permettre aux personnels sanitaires qui se trouvent dans les hôpitaux de la banlieue Dakaroise de faire le suivi.



Ainsi le suivi de cette grande journée est l’innovation de taille car les cas graves qui méritent une attention particulière post consultation vont être suivis après cette journée de consultation gratuite, qui a drainé du monde un peu partout dans la région de Dakar et des autres localités, organisée ce 17 octobre à Keur Massar...