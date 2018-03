Ce que je retiens des 6 ans de Présidence de Mr Macky SALL (Contribution)

Le bilan du Président Macky SALL est teinté d’une série de tâtonnements et de reniements en matière de stratégie de développement du pays : le PSE est devenu un concept creux et folklorique tant sur le plan économique que social. Je rappelle que plus de 300.000 personnes sont menacées de famine dans le Nord du pays, en 2018 le taux de pauvreté est d’environ 46,7% soit plus 6,5 millions de pauvres dans le pays aussi bien en milieu urbain que dans le monde rural. Le Bilan de Macky SALL c’est aussi 500 milliards de dette intérieure avec une économie extravertie basée uniquement sur des importations massives.

Le Bilan de Macky SALL est caractérisé aussi par des promesses non tenues : réduction de son mandat de 7 à 5 ans, création de 500.000 emplois pour la jeunesse, un gouvernement de 25 ministres aujourd’hui il a nommé plus de 49 ministres, sans compter les ministres-conseillers qui sont plus de 40. Il avait promis une gouvernance sobre et vertueuse mais que nenni, sous Macky SALL il y a eu une multiplication virale des agences et des institutions budgétivores et inutiles qui servent uniquement à caser de la clientèle politique et les transhumants en recherche de pâturages.

Le Bilan de Macky SALL c’est :

6 ans de corruption et de dilapidation des ressources pétrolières ;

6 ans d’instrumentalisation de la justice pour éliminer des adversaires ;

6 ans d’ethnicisation et de politisation de l’administration publique ;

6 ans de promesses non tenues ;

6 ans d’incompétence et de pilotage à vue ;

6 ans de reniements et de recul démocratique ;

6 ans de folklore et de dilatoire ;

6 ans d’insécurité pour les sénégalais qui meurent comme des canards de boucherie à l’intérieur du Sénégal comme dans la diaspora.

Les sénégalais regrettent massivement d’avoir élu accidentellement le Président Macky SALL en mars 2012.



Dr Alboury NDIAYE

Président de Nouvelle Vision pour le Sénégal.